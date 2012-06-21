Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Сумська обласна служба зайнятості в умовах карантину стала не тільки першим помічником безробітних та роботодавців, а й своєрідним соціальним барометром на ринку праці. Як говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, інакше й не може бути, адже саме фахівці центру ретельно відстежують усі коливання на ринку праці і на їх основі приймають соціально виважені та професійно грамотні рішення.

Так, у період з квітня до вересня нинішнього року зменшувалася кількість вакансій, натомість зростало число безробітних. Зокрема, якщо в перших квітневих числах на обліку перебувало майже 16 тисяч безробітних громадян, то наприкінці цього ж місяця після введення карантинних обмежень їх стало на 5,9 тисячі більше. А пік безробіття припав на травень та липень — відповідно 24,7 та 24,9 тисячі осіб.

Починаючи з жовтня і на початок листопада, завдяки відповідним організаційним та економічним важелям і насамперед ефективній посередницькій ролі між роботодавцями та безробітними, вдалося не тільки загальмувати негативну тенденцію, а й, умовно кажучи, «розвернути» її. У перших числах останнього осіннього місяця на обліку перебувало 15,3 тисячі клієнтів, або на 0,5 тисячі менше, ніж на початку квітня.

Як наголошує Володимир Підлісний, за означений період інформацію про потреби в кадрах подали 4,2 тисячі роботодавців. Найчастіше вони потребували таких фахівців як водій, вантажник, швачка, токар, оператор котельні, продавець, електромонтер та низка інших.

Суттєве значення має сезонність роботи. Так, весною традиційно зростає попит на працівників сільськогосподарського профілю, а восени — машиністів та операторів котелень.

Враховуючи цю особливість, служба зайнятості організувала навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації за означеними професіями у Центрі професійно-технічної освіти ДСЗ.

Таким чином упродовж карантинного періоду за сприяння служби зайнятості загалом працевлаштовані 12,3 тисячі громадян, у тому числі в жовтні 2,4 тисячі.

Що стосується підтримки роботодавців, які припинили чи скоротили виробничу діяльність, то суттєве значення мало відповідне рішення Уряду від 28 квітня поточного року. В межах запроваджених норм роботодавці подали 11,9 тисячі пакетів документів, з них позитивні рішення прийнято по 11,7 тисячі.

Завдяки цьому загальну фінансову допомога в сумі майже 100 мільйонів гривень одержали 17,2 тисячі громадян.