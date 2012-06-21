Євросоюз — один з найбільших у світі імпортерів товарів, що спричинюють вирубування тропічних лісів і пов’язаних із цим викидів. Про це йдеться в нещодавно оприлюдненому звіті Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

У висновках звіту зазначено, що 2017 року — це останній період, за який зібрано відповідні дані, — Євросоюз був відповідальним за 16% вирубаних лісів (це пов’язано з міжнародною торгівлею), що становило 203 тисячі гектарів, і за 116 мільйонів тонн викидів вуглецю. ЄС випередив Китай — 24%, але залишив позаду Індію — 9%, США — 7% та Японію — 5%.

2005—2017 років соя, пальмова олія та яловичина були основними товарами, виробництво яких напряму пов’язане з вирубуванням лісів і які активно імпортували розвинені економіки світу. За ними йдуть товари з деревини, какао та кава.

Економіка ЄС базується на галузях, пов’язаних з вирубуванням лісів. 2017 року Євросоюз став другим споживачем пальмової олії з Індонезії після Індії, третім — бразильської сої після Китаю та Бразилії, першим — аргентинської сої й какао із Західної Африки. Цікаво, що протягом цього періоду провідні країни ЄС: Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, Нідерланди, Франція, Бельгія та Польща — були відповідальними за 80% вирубаних лісів і в самому Євросоюзі.

«Вирубування лісів та втручання в екосистему змінюють клімат планети, збіднюють біорізноманіття, знищують природне середовище мешкання тварин та птахів і загрожують нашому здоров’ю», — заявила під час представлення звіту старша співробітниця з питань лісового господарства Європейського політичного бюро WWF та одна зі співавторок звіту Анке Шульмейстер-Ольденхоув. За її словами, ЄС нині — частина проблеми, але за умови ухвалення правильного законодавства він може стати частиною її розв’язання.

WWF закликає Брюссель ухвалити законодавство, яке гарантуватиме, що продукцію й товари, які сприяють вирубуванню лісів, не імпортуватимуть у ЄС. Закон має забезпечити дотримання прав людини, запровадити обов’язкові вимоги для бізнесу та фінансового сектору, забезпечити прозорість ланцюга товарних поставок.