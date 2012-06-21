Під час закупівель електронну систему Prozorro освітяни Сум застосовують усе частіше і мають від цього відчутну економію бюджетних коштів.
Зокрема, лише протягом минулого року вдалося заощадити близько 0,5 мільйона гривень.
Про це повідомила заступник начальника управління освіти і науки Сумської міської ради Тетяна Дрига, наголосивши, що торік за результатами переговорів управління уклало низку договорів. З-поміж них – на постачання гарячої води від ТОВ «Сумитеплоенерго» (на 3 мільйона гривень) і ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (670 тисяч), електроенергії, газ природний, скраплений та в газоподібному стані тощо.
Загалом протягом минулого року управління розмістило 36 оголошень про закупівлі на загальну суму 1,9 мільйона гривень.