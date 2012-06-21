На Кінбурнській косі, що в Миколаївській області, для гніздування рідкісних та зникаючих видів птахів збудовано штучний острів. На території регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» завершено два етапи будівництва штучного острова площею 300 квадратних метрів для гніздування цих птахів. Острів збудовано в межах втілення природоохоронного заходу комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018—2020 роки. На штучному острові на озері Лопушне вже загніздилися і вивели пташенят чоботар, коловодник звичайний, кулик-довгоніг, крячок річковий, крижень — види, що перебувають під охороною міжнародних угод та конвенцій, частину яких занесено до Червоної книги України.
Діяльність зі збереження рідкісних та зникаючих видів птахів шляхом створення сприятливих умов для їх гніздування триває в межах виконання природоохоронних документів, ухвалених в Європі й світі. Задля збереження рідкісних видів птахів на Кінбурнській косі передбачено майже 150 тисяч гривень з обласного екологічного фонду Миколаївщини.