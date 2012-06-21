Верховна Рада проголосувала за посилення покарання для автомобілістів, які потрапляють у ДТП в нетверезому стані.
240 парламентарів підтримали за основу у першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах», інформує Gazeta.ua.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначають, що його метою є посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших засобів, що викликають запаморочення.
Зараз за порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження, передбачається позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. У разі загибелі кількох осіб - позбавляють волі терміном від 5 до 10 років.
Новий проект пропонує за порушення у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, карати позбавленням волі терміном від 8 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном 10 років.
При цьому особа, позбавлена права керування транспортним засобом, але яка керувала ним, каратиметься позбавленням волі терміном п'ять років з позбавленням права керувати транспортними засобами довічно.