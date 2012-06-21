П’ять медалей, чотири з яких золоті, — з таким результатом повернулася з чемпіонату України з параканое, що проходив у Дніпрі, команда спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату рівненського Інваспорту. Чемпіонами України стали: Микола Синюк, Валерій Петроцюк, Наталія Лагутенко, Марина Самчик. «Срібло» привіз додому Володимир Вельгус.
«Усі спортсмени — наші вихованці, члени збірної команди Рівненської області, майстерність яких не перший рік відточує наш тренер Леонід Камлочук», — каже начальник рівненського Інваспорту, який торік відзначив 25-річчя створення, Андрій Демчук.
Приємно, що до скарбнички перемог вихованців цього унікального закладу на аренах Європи та світу в різних видах спорту додалися нові. Так тримати!