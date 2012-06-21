Їх оприлюднив очільник Національної служби здоров’я Андрій Віленський. Перша перевага, за його словами, полягає в тому, що пацієнти отримали реальну фінансову точку опори: торік уперше ця програма запрацювала в повному обсязі, було чітко визначено перелік послуг, які пацієнт може отримати безоплатно, і правила їх отримання. Програма покриває всі найважливіші види меддопомоги: послуги сімейного лікаря, педіатра чи терапевта, з якими пацієнти укладають декларації; екстрену меддопомогу; спеціалізовану меддопомогу, до якої належать консультації спеціалістів, обстеження, госпіталізації, операції, реабілітація та паліативна допомога; програму «Доступні ліки».

«Програма медгарантій — невід’ємна складова універсального медичного охоплення, до якого ми прагнемо. Воно означає, що кожна людина може отримувати доступну та якісну меддопомогу, не зазнаючи катастрофічних фінансових витрат», — каже Андрій Віленський. Друга — вільний вибір і зміна лікаря. І сімейного лікаря, і спеціалізований медзаклад можна обирати незалежно від місця проживання. Головне, аби лікарня, де працює такий фахівець, мала договір з НСЗУ. Третя полягає в тому, що вперше пацієнти отримали змогу лікуватися у приватних закладах за державні гроші, тобто сплачені із власних податків.

«Уже понад два роки українці можуть укладати декларації із сімейним лікарем у приватному закладі. А з торішнього квітня в деяких приватних клініках можна отримати спеціалізовану меддопомогу, яку за договором з НСЗУ нині надають 59 приватні заклади та чотири лікарі-ФОП», — уточнив Андрій Віленський.

Четверта перевага — онлайн-сервіси. Електронна система охорони здоров’я розвивається і дає змогу впроваджувати корисні інструменти для пацієнта, як онлайн-запис до лікаря. А з квітня 2020-го стало електронним і направлення до закладу спеціалізованої допомоги. Завдяки електронним медзаписам клінічна історія кожного пацієнта зберігається в системі й не загубиться, як паперова медкартка. Електронні дані посилюють рівень приватності — доступ до них мають лише певні лікарі.

«Електронна система охорони здоров’я забезпечила відкритість даних. НСЗУ візуалізує дані у вигляді інтерактивних дешбордів: на сайті НСЗУ пацієнт бачить, з яким лікарем і в якому закладі можна укласти декларацію, в якому можна отримати послугу за своїм електронним направленням, а в якій аптеці є «Доступні ліки». На дешбордах є вся інформація про оплати закладам. Про це можна дізнатися і за безплатним номером контакт-центру 16-77», — акцентував Андрій Віленський.

У планах на 2021 рік — упровадити електронний лікарняний та електронний кабінет пацієнта, де можна буде укласти декларацію онлайн, переглянути історію свого лікування, результати досліджень чи аналізів.

П’ята перевага — можливість отримувати «Доступні ліки». Це препарати від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми й діабету II типу безплатно чи з невеликою доплатою.

«Маршрут пацієнта до «Доступних ліків» зрозумілий. Електронний рецепт виписує лікар, з яким укладено декларацію. Рецепт можна отримати й телефоном, що важливо для людей старшого віку, адже дає змогу не переривати лікування й уникати місць скупчення. Ліки за рецептом можна отримати у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ. Програмою «Доступні ліки» вже скористалися понад 2,5 мільйона пацієнтів», — зауважив Андрій Віленський.