У Слов’янську відкрили меморіал загиблим українським пілотам, бійцям і правоохоронцям, які перебували на борту вертольота Мі-8, збитого проросійськими бойовиками п’ять років тому. Того травневого дня «борт 16» Національної гвардії під час чергового бойового завдання повертався з гори Карачун, куди мав доставити харчі та воду бійцям, а звідти вивезти на ротацію групу військовослужбовців.
Саме тоді члени проросійських незаконних збройних формувань, замаскувавшись у «зеленці», зробили фатальний постріл із переносного ракетно-зенітного комплексу. Гелікоптер, вибухнувши ще в повітрі, не залишив ніяких шансів вціліти військовим. Загинуло 12 людей, серед яких командир екіпажу Сергій Бульдович, борттехнік Сергій Кравченко, а також військовослужбовці Національної гвардії та представники спецпідрозділу МВС України генерал-майор Сергій Кульчицький, Петро Безпалько, Валентин Білошкурський, Віталій Курилович, Володимир Лисенчук, Віктор Ліпський, Петро Остап’юк, Василь Семанюк, Володимир Шарабуряк, Віктор Яков’як. Дивом лишився живим штурман екіпажу Олександр Макеєнко, який зазнав тяжких поранень.
Трохи згодом Указом Президента України Сергію Кульчицькому було присвоєно звання Героя України, а членів екіпажу, військовослужбовців і правоохоронців нагороджено орденом «За мужність» І ступеня (посмертно).
Біля пам’ятного знака, встановленого на місці падіння гелікоптера, періодично відбуваються патріотичні заходи за участі військових, студентів і школярів, а відкриття меморіалу до п’ятої річниці трагедії відвідали міністр МВС Арсен Аваков, в.о. командувача Національної гвардії Микола Балан, керівники області та міст Слов’янська й Краматорська. На урочистостях був присутній і єдиний вцілілий член екіпажу Олександр Макеєнко, якому за зразкове виконання службових завдань та виявлені мужність і героїзм Арсен Аваков вручив відзнаку МВС «Вогнепальна зброя».