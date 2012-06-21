Національна збірна України з боксу бере участь у Міжнародному турнірі класу «А», який проходить у Тбілісі (Грузія).
П’ятеро представників збірної України з боксу пройшли до фіналу міжнародного турніру класу «А» в Тбілісі.
Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.
За результатами півфінальних поєдинків, який відбулися вчора, 18 квітня, до фіналів пробилися: Назар Куротчин (49 кг), Микола Буценко (56 кг), Євгеній Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Віктор Вихрист (+91 кг).
Змагання на боксерському турнірі в Тбілісі триватимуть до 21 квітня.