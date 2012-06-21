Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 19 квітня взяв участь у відеоконференції політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

Під час зустрічі німецька сторона запропонувала узгодити звернення політичних радників лідерів «Нормандської четвірки» про те, що вони вітають оновлену прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року. Радники закликають представників Тристоронньої контактної групи працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню.

Андрій Єрмак зазначив, що українська сторона підтримує таке звернення до ТКГ, а також має багато пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню, наприклад щодо більш суворої відповідальності за снайперські обстріли.

Крім того, у разі наявності загиблих у результаті обстрілів робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин, і ніхто не має права відмовитися від цього.

Відповідні пропозиції української сторони cформовані та будуть представлені координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ послу Яшару Халіту Чевіку під час завтрашнього засідання.

Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.