Хорватка Марія Пейчинович-Бурич стала генеральним секретарем Ради Європи, змінивши на цьому посту норвежця Торбйорна Ягланда, який очолював цю організацію протягом десяти років. Марію Пейчинович-Бурич обрали таємним голосуванням під час сесії ПАРЄ, яка відбулася минулого тижня у Страсбурзі.
Марія Пейчинович-Бурич перемогла віцепрем’єр-міністра Бельгії Дідьє Рейндерса, якого вважали фаворитом цих виборів. За неї проголосували 159 депутатів, що становить абсолютну більшість голосів. Дідьє Рейндерса підтримали 105 депутатів. Українська делегація участі у голосуванні не брала — на знак протесту проти рішень асамблеї про безумовне повернення делегації Росії. Проте на ранньому етапі, коли за кандидатуру майбутнього генсека голосували представники урядів, Україна підтримувала саме Марію Пейчинович-Бурич.
Дідьє Рейндерс мав великі шанси на перемогу, і його кандидатуру підтримав Комітет міністрів Ради Європи. Проте на користь Марії Пейчинович-Бурич, яка є віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Хорватії, стало бажання членів ПАРЄ вдруге в історії існування Ради Європи обрати жінку на посаду очільника організації.
Марії Пейчинович-Бурич 56 років. За освітою вона економіст. У 1997—2000 роках була директоркою у фармацевтичній компанії Pliva. Після цього стала помічницею міністра у справах європейської інтеграції. 2004—2005 роки — держсекретар у відомстві з євроінтеграції, а до 2008-го — держсекретар у Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції. Водночас входила до складу груп, що вели переговори про умови вступу Хорватії до ЄС.
З 2008-го по 2011-й була депутатом парламенту за списками Хорватського демократичного союзу. Кілька років займалася консалтинговою та викладацькою діяльністю. Зокрема була приватним консультантом з питань проєктів ЄС, Програми розвитку ООН та обопільного фінансування таких проєктів у країнах-кандидатах і потенційних кандидатах на вступ у ЄС, а також у державах-сусідках ЄС. Також надавала консультації з питань євроінтеграції урядові Сербії.
У 2016 році повернулася на державну службу, обійнявши посаду держсекретаря у Міністерстві закордонних і європейських справ. З 2017 року, коли уряд країни очолив правоцентрист Андрій Пленкович, стала його заступником та главою МЗС.
Очікується, що новий генсек РЄ, чия країна перебувала у військовому протистоянні з проросійською Сербією, дотримуватиметься доволі поміркованого підходу щодо відносин з Москвою. Щодо України, то наприкінці 2018 року Марія Пейчинович-Бурич запевняла: Хорватія, як і раніше, підтримує нашу державу на всіх міжнародних майданчиках, таких як ООН, НАТО, ОБСЄ, а також серед європейських партнерів у Раді Європи. Вона також особисто курирує програму лікування та реабілітації українських військових, опікується оздоровленням українських дітей.