Ракета-носій LauncherOne американської компанії Virgin Orbit вперше вийшла на орбіту Землі. Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій на офіційному сайті в неділю, 17 січня.

Ракета була випущена з-під крила лайнера Boeing 747-400 біля узбережжя в Південній Каліфорнії приблизно о 10:50 ранку за місцевим часом (20:50 за київським часом). По завершенні польоту ракета LauncherOne доставила 10 супутників CubeSat на низьку навколоземну орбіту.

Система повітряного запуску – це модифікований літак Boeing 747, що несе ракету-носій LauncherOne.

Відзначається, що ракета-носій розроблена для доставки невеликих супутників на низькі навколоземні орбіти. У травні 2020 року компанія вже проводила випробування системи повітряного запуску ракети-носія, проте місія закінчилася на самому початку польоту.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»