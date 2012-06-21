Вчені знають про рак практично все. Проте, повністю побороти цю небезпечну хворобу у лікарів поки що не виходить. Але якщо ракові клітини так націлені на знищення всього навколо, то чому б не змусити їх знищувати собі подібних?
Щось подібне і зробила група вчених з університету Бригама. За повідомленням видання Science Translational Medicine, дослідникам вдалося домогтися значних успіхів у боротьбі з первинними, рецидивуючими та метастатичними формами онкологічних захворювань. За визнанням одного з авторів роботи, Халіда Шаха:
«Це лише початок. Терапія на основі клітин має величезні перспективи для доставки лікарських засобів безпоснредньо в пухлину. Ми можемо «переналаштувати» ракові клітини пацієнта і використовувати їх же для лікування раку! Більш того, це можна використовувати проти всіх типів ракових клітин».
Як же вдалося цього добитися? Команда вчених створила два методи. У першому випадку з нуля були «зібрані» спеціальні пухлинні клітини, які були комплементарні фенотипу HLA (тобто, по факту, були чимось на зразок клітин імунітету). У другому випадку завдяки використанню CRISPR експерти зробили те ж саме, але з уже існуючою пухлиною. У результаті обидва види клітин після введення в організм мігрували в ділянку пухлини і почали «пожирати» її. Більш того, знищивши рак, «протипухлинна пухлина» включає механізм самознищення і розпадається.
«Наше дослідження говорить про високий потенціал пухлинних клітин як терапевтичний засіб щодо боротьби з раком. Новий метод можна використовувати навіть у тому випадку, коли доставка ліків в пухлину неможлива»