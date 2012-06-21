Станом на середину липня українські аграрії зібрали ранні зернові та зернобобові культури з половини посівних площ, що становить 4,77 мільйона гектарів, з урожайністю 30,9 центнера з гектара. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
За даними відомства, загалом намолочено 14,72 мільйона тонн зерна. Якщо проаналізувати цей урожай за культурами, то вже зібрано: озимої пшениці — 10,83 мільйона тонн з 3,34 мільйона гектарів; ярої пшениці — 18 тисяч тонн з 7 тисяч гектарів; озимого ячменю — 2,79 мільйона тонн з 800 тисяч гектарів; ярого ячменю — 648,6 тисячі тонн з 345,4 тисячі гектарів; гороху — 413,9 тисячі тонн з 263,1 тисячі гектарів. Також розпочато збирання жита, якого намолочено 17,2 тисячі тонн з 7,1 тисячі гектарів та вівса — 3,8 тисячі тонн з 2,58 тисячі гектарів.
У всіх областях триває збирання озимого ріпаку, якого намолочено 1,96 мільйона тонн, і ярого — 5,1 тисячі тонн.