Щоб літо для малечі стало цікавим, змістовним та пізнавальним, у Монастирищенській районній дитячій бібліотеці на Черкащині влаштували літні читання. До уваги юних читачів у книгозбірні влаштували книжкову виставку і провели огляд-рекомендацію тематичних полиць.
Як розповіла заступник директора бібліотеки Поліна Полонська, діти охоче долучаються до літнього читання. Книжковий фонд районної бібліотеки для дітей становить понад 25 тисяч примірників. Тут є що почитати кожному. Особливо захоплюються хлопці й дівчата пригодницькою літературою, фантастикою, історичними романами. Чимало юних читачів із задоволенням відвідують клуб «Еколюб» при бібліотеці, додала бібліотекар Тетяна Мороз. В арсеналі бібліотечних заходів із пропаганди книжки багато інших цікавих акцій, у яких діти не тільки беруть активну участь, а й самі їх організовують.