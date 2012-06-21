Німецьким науковцям вдалося виявити два сімейства активних речовин, здатних блокувати реплікацію коронавірусу, тобто його розмноження в клітинах. Домогтися припинення цього процесу можливо, якщо заблокувати спеціальний фермент – протеазу. Саме вона розщеплює пептидний зв'язок між амінокислотами в білках. З цих дрібних частинок згодом і утворюються нові клітини вірусу.

Ґрунтуючись на цьому механізмі, хіміки-фармацевти з Боннського університету в Німеччині виявили інгібітори протеази коронавірусу. Робота проводилася в рамках міждисциплінарної програми «Життя і здоров'я». Її результати опубліковані в науковому журналі Angewandte Chemie.

Автори дослідження провели високопродуктивний скринінг потенційних молекул-інгібіторів. Таким чином, їм вдалося виявити два багатообіцяючі класи сполук, які блокують роботу протеази. В результаті вчені отримали синтезовані речовини, дієвість яких підтвердили лабораторні експерименти.

«Деякі сполуки мають і додатковий ефект: вони пригнічують людський фермент, який допомагає вірусу проникати в клітини організму», – додав один з авторів дослідження, професор Кріста Мюллер з фармацевтичного інституту Боннського університету.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»