Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль взяв участь в офіційному відкритті ініціативи щодо обміну знаннями Reformers Hub, що є частиною комплексної програми технічної допомоги Ukraine Reforms Architecture 2.0, розробленої Європейським банком реконструкції та розвитку у партнерстві з Європейським Союзом.

У заході також взяли участь вiце-прем'єр-мiнiстр України - мiнiстр цифрової трансформацiї Михайло Федоров, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, заступник генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катерина Матернова, голова вiддiлу впровадження реформ при прем’єр-мiнiстровi Великої Британiї в урядi Тонi Блера сер Майкл Барбер та інші.

Денис Шмигаль наголосив, що створення платформ для професійного розвитку є важливим елементом формування професійної та результативної державної служби, яка якісно реалізовуватиме сервісну функцію держави.

«Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу у таких починаннях. Ініціатива Reformers hub є саме тим майданчиком, який сприятиме професійному розвитку, обміну досвідом з нашими міжнародними партнерами та впровадженню інновацій. Це можливість для нарощування знань та практичних навичок для всіх, хто працює в державній службі», – зазначив Прем’єр-міністр.

Очільник Кабінету Міністрів України зазначив, що реформа державної служби є одним з пріоритетів уряду, адже вона є основою для успішного впровадження всіх інших реформ. Окрім того, Прем’єр-міністр додав, що в Україні було започатковано низку реформ, які продовжують впроваджуватися завдяки роботі Президента, уряду та за підтримки Парламенту.

Зокрема, Денис Шмигаль нагадав, що вже в цьому році очікується запровадження цивілізованого ринку землі, що є важливим результатом земельної реформи. «У перспективі, запровадження ринку дасть поштовх до зростання ВВП, збільшення інвестицій та стане фундаментом для розвитку малого агробізнесу», – повідомив Прем’єр-міністр.

Також Глава уряду зупинився на темі децентралізації, зазначивши, що внаслідок реформи все більше громад відчувають нову якість життя на локальному рівні та мають всі необхідні ресурси для самодостатності.

За словами Прем’єр-міністра, в Україні продовжується системна робота щодо залучення іноземних інвестицій через приватизацію та інші важливі реформи.

«Продовжується робота у напрямку запровадження накопичувальної пенсійної системи, повноцінного запуску фондового ринку. Чи не найбільш революційні зміни у напрямку діджиталізації та покращення сервісу держави втілює Міністерство цифрової трансформації», – підкреслив Денис Шмигаль та наголосив, що відповідні зміни були б неможливими без державних службовців, які щодня розробляють рішення та впроваджують їх на практиці.