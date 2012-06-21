Наша країна переживає історичний момент, коли майбутнє залежить виключно від дій та рішень влади, які можуть забезпечити або економічний прорив і зростання, або повернення назад і скочування у прірву. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час міжнародної конференції «Діалоги про майбутнє».
«У багатьох економіках світу зміни вже позаду. У нас — багато ще попереду. Це виклики і можливості. Внаслідок російської агресії Україна втратила частину економіки. Так само втрати спричинили застарілість систем управління, сировинна орієнтація економіки, її зарегульованість, значний ступінь корупції. У таких умовах розраховувати на серйозні інвестиції неможливо. Тож треба створювати якісне підгрунтя, щоб інвестиції приходили. Маємо йти далі, продовжувати реформи й зміни, зміцнювати довіру всередині держави і зовнішнього світу», — наводить слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Він підкреслив, що ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд конституційною більшістю Верховної Ради — це шлях у бік реформ. Це фундаментальне рішення, яке зможемо оцінити з часом — коли будуть реальні справи та рішення. Володимир Гройсман нагадав, які давав настанови суддям оновленого Верховного суду: «Саме у вас ключ від дверей, за якими справедливість. Зможемо відчинити ці двері — змінюватиметься держава».
Глава уряду констатував, що потенціал реалізувати задумане в нас є. «Прогнозоване зростання економіки 5% — цілком реальний показник, якого можна досягти, якщо наполегливо працювати одразу за деякими напрямами. Чи є у нас загрози? Є. У вигляді популізму й безвідповідальної політики. Протидією цим загрозам може стати оновлення влади — коли швидко накопичуватиметься критична маса людей, готових до перетворень, і створення повноцінного ринку, де інвестиції працюватимуть, а підприємці реалізовуватимуть свої можливості. Маємо рухатись у напрямі економічного розвитку без популізму. План змін є, і ми його виконуватимемо», — резюмував Прем’єр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»