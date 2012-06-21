Наша країна піднялася в рейтингу паспортів світу на шість позицій і займає 35-те місце з можливістю подорожувати без візи або з візою після прибуття в 136 країн. Про це свідчать дані індексу паспортів на II квартал від компанії Henley & Partners, повідомляє УНІАН.

У період із січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном і Карибськими Нідерландами.

Однак через карантинні обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу в багатьох країнах реальні можливості подорожувати для українців дуже обмежені. Міжнародні експерти сподіваються, що загальна вакцинація у країнах дає надію, що переміщення громадян між ними знову стануть звичайним явищем. Хоч ніхто не очікує повернення до допандемічного рівня мобільності найближчим часом, перспективи здаються реальнішими, ніж кілька місяців тому. Японський паспорт, як і раніше, посідає перше місце в рейтингу, на другому — сінгапурський, на третьому — паспорти Німеччини і Південної Кореї.