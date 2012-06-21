Рекордний добовий показник летальних випадків від наслідків коронавірусу зареєстрували в Бразилії. За минулу добу з хворобою не впоралися 3 тисячі 780 пацієнтів, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.

На Бразилію припадає майже чверть смертей від COVID-19 у всьому світі за добу, більше, ніж в будь-якій іншій країні. При цьому вакцинація населення утруднена в зв'язку з недоліком препаратів.

За даними фахівців Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику захворюваності, коронавірус в країні підтвердили у 12 мільйонів 658 тисяч 109 бразильців.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»