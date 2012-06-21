Протягом першого півріччя цього року було виконано понад 50% плану ремонту українських доріг. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. За його словами, найкраще справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області. «У них відсоток виконання робіт перевищує в середньому 80», — розповів Володимир Кістіон. Серйозне відставання мають Житомирська, Миколаївська, Рівненська області.
«Найгірша ситуація в Чернівецькій та Сумській областях, бо там досі не розпочато жодних робіт, немає навіть проектної документації», — сказав віце-прем’єр і наголосив, що за такого рівня фінансування на ремонт доріг, який найвищий за останні роки, ця ситуація не припустима. За словами чиновника, на ремонт доріг цього року уряд надав рекордні за останні три роки 45,7 мільярда гривень. З них 19 мільярдів спрямовано на ремонт доріг державного значення, 11,53 мільярда — на місцеві, якими тепер опікуються ОДА, 2,6 мільярда — на безпеку на дорогах і 3,4 мільярда — на експлуатацію доріг державного значення, а саме: освітлення, розмітки, прибирання тощо.
«Уряд відповідально виконав свої зобов’язання, тому кошти на ремонт українських доріг є, особливо на місцях, проте ресурси регіони використовують неефективно», — пояснив Володимир Кістіон.
За його інформацією, з обсягами фінансування 5 мільярдів гривень — такі кошти дорожнього фонду, передбачені для ремонту доріг місцевого значення, — на казначейських рахунках лежать незадіяними 3,2 мільярда. Не використовують і 2,9 мільярда від митного експерименту, тобто коли на ремонт доріг перераховують гроші від перевиконання надходжень митних платежів. «До початку зими очікуємо повного виконання цьогорічного плану з ремонту автошляхів, тому варто пришвидшитися й відповідальніше поставитися до своїх обов’язків», — підсумував Володимир Кістіон.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»