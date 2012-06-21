Міська адміністрація Києва заявила, що повторно перейменує проспекти на честь Степана Бандери і Романа Шухевича після того, як у вівторок окружний суд столиці скасував попереднє рішення про їх перейменування.
«Реваншу не буде! – заявив в середу мер Києва Віталій Кличко. – По-перше, ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду. По-друге, на наступній сесії Київради ми, згідно з процедурою, ще раз приймемо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів».
У вівторок суд скасував попереднє рішення Київської міської ради про перейменування двох київських проспектів, які раніше мали назви Московський і Ватутіна, в проспекти Степана Бандери і Романа Шухевича. Це було зроблено в рамках закону про декомунізацію.
Нагадаємо, що у травні 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав закон про героїзацію Організації українських націоналістів (ОУН) і її бойового крила Української повстанської армії (УПА), а також їх лідерів Романа Шухевича і Степана Бандери, визнавши їх діяльність «боротьбою за незалежність України».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»