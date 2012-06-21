Більшість хворих на на ревматоїдний артрит повідомляли про біль задовго до остаточного діагнозу. Симптоми ревматоїдного артриту можна відчути задовго до визначення діагнозу, але недугу важко діагностувати, адже її симптоми збігаються з цілим спектром інших хвороб.
Деяким людям доводиться чекати 5-10 років, перш ніж лікарі зможуть діагностувати у них хворобу. За цей час ревматоїдний артрит робить людину інвалідом. Хворі відзначають, що на перших порах вони відчувають слабку рухливість і набряклість суглобів, болі в м'язах, відчуття виснаження і затуманення мозку. Також більшість скаржаться на біль у кістках.
Дослідження, проведене ревматологами з клініки Майо (США) показало, що перші симптоми ревматоїдного артриту виникають за 1-2 роки до першого діагностування. Накопичення симптомів відбувається поступово, заважаючи виставлення правильний діагноз. На думку лікарів, надлишок функціональної інвалідності може зберегтися навіть після діагностики і лікування хвороби. Це пов'язано з тривалим фізичним болем і супутнім психологічним тиском.
Для визначення хвороби необхідно регулярно обстежуватися в поліклініці, адже ревматоїдний артрит розвивається повільно. Одним із його основних ознак є ерозія кісток і руйнування хрящової тканини, адже вони відбуваються протягом перших двох років захворювання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»