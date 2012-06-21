Боротьба українців за свої права, названа Євромайданом, а згодом Революцією Гідності, стала наймасштабнішою подією в новітній історії України і логічним продовженням обстоювання прав людини та громадянина. Сім років тому цими днями був переломний момент боротьби. Саме 18—20 лютого загинуло та зазнало травм найбільше протестувальників. Учора Верховна Рада України ухвалила заяву у зв’язку із сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, яку визначено одним із ключових моментів українського державотворення.

Цей крок необхідний для надання політичної оцінки подіям Євромайдану, Революції Гідності та їхнім наслідкам. У постанові означено позицію Верховної Ради щодо неприпустимості зволікання із розслідуванням справ Майдану; важливості пам’яті про Героїв Небесної Сотні; неприпустимості узурпації влади; політичної оцінки режиму Віктора Януковича; засудження протиправних дій окремих співробітників підрозділів міліції «Беркут», міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів, інших осіб під час Революції Гідності; важливості мирних зібрань та неприпустимості сваволі; європейських цінностей як фундаменту Української держави.

Відповідно до постанови, розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності, слід якнайшвидше завершити. «Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого й неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні неприпустиме, бо непокаране зло зростає», — йдеться в заяві народних обранців.

За заяву проголосували 295 народних депутатів. Жодного голосу не надала лише фракція ОПЗЖ.

20 лютого в Україні відзначаємо День Героїв Небесної Сотні. Кабінет Міністрів учора на засіданні затвердив план заходів з ушанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021—2025 роки.