Навчання з бригадою територіальної оборони «Північна фортеця-2018» тривають на Гончарівському полігоні на Чернігівщині. Днями їх відвідали представники іноземних делегацій.
Гостям показали підготовку взводів до бою в місті, охорони важливих об’єктів, дії під час пошуку й боротьби з диверсійно-розвідувальною групою супротивника та під час прикриття ділянки державного кордону. Іноземні гості побачили, як українські резервісти набувають впевненості для протидії танкам у бою.
Литовські офіцери були вражені тим, що резервісти тренуються до остаточного засвоєння, адже кількість спроб для виконання не обмежена, повідомляє прес-служба Міноборони.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сергій Попко розповів: головна цьогорічна особливість у тому, що вперше в історії України такі навчання проводять відразу повним складом бригади територіальної оборони, їх організовано відповідно до підходів та з використанням досвіду застосування військових підрозділів тероборони країн Балтії, скандинавських та інших країн.