Україна за дуже короткий час пройшла той шлях, який інші країни проходять десятиліттями, і сьогодні потрібно ще багато зробити, щоб результати реформи адміністративно-територіального устрою відчув кожен громадянин. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Ради розвитку громад та територій, що відбулося за участю Президента України Володимира Зеленського 25 лютого в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30».

Президент України під час свого виступу зазначив, що всіх представників влади об’єднує один роботодавець — це громадяни України. І рівень їх життя, безпеки, здоров’я, освіти, комфорту, добробуту та інших важливих речей, за його словами, залежить від рівня взаємодії влади.

«Особливо, коли реформа децентралізації нарешті не імітується, а реально втілюється у життя — активно та успішно. Одним з доказів цього є офіційна резолюція наших європейських партнерів, які закликають вивчати наш досвід та поширювати його в інших країнах», — зауважив Президент України Володимир Зеленський.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також підкреслив, що реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні визнана однією з найуспішніших і серед українського суспільства, згідно з дослідженнями соціологічних компаній.

«Ми продовжуємо рухатися в завершенні реалізації цієї реформи. Впевнений, синергія та співпраця між усіма представниками влади буде народжувати правильні механізми й документи, які позитивно сприйматимуть люди», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що потрібно продовжити роботу над покращенням надання громадянам державних послуг, аби вони ставали доступнішими й швидшими. Зокрема, за його словами, Уряд цього року має завершити впровадження ініціативи Президента України paperless government, тобто «управляння без паперів».

«Крім цього, доступність державних послуг також реалізується через ЦНАП, яких в Україні вже майже 900. Центри мають бути в кожній громаді, тому це завдання ми маємо реалізувати разом, об’єднавши наші зусилля», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Як зауважив очільник Уряду, в Україні було сформовано фактично нову територіальну основу. І щоб механізми демократії на місцях почали працювати на повну потужність ще треба зробити низку таких кроків:

— завершити подальшу децентралізацію повноважень на принципах субсидіарності;

— забезпечити ефективний перерозподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних територіальних рівнях;

— синхронізувати мережу територіальних органів центральних органів виконавчої влади з новим адміністративно-територіальним устроєм;

— осучаснити службу в органах місцевого самоврядування;

— врегулювати питання комунальної власності.

«Реформа адміністративного територіального устрою це не лише про додаткові можливості, але й про посилення відповідальності за організацію добробуту громадян на місцях. Надані в результаті реформи фінансові та управлінські можливості дозволили громадам успішно реалізувати місцеві ініціативи, і все більше громад продовжують розкривати власний потенціал. Тепер, в рамках децентралізації, необхідно посилити взаємодію між органами державної влади та місцевим самоврядуванням», — зазначив Прем’єр-міністр.