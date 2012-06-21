Японські кліматологи вважають, що під льодовиками у північно-західній частині Гренландії може існувати річка довжиною майже в тисячу кілометрів, пише науковий журнал Cryosphere.

До такого висновку вчені прийшли, досліджуючи товщину льодовиків, а також характер і швидкість їх руху. З'ясувалося, що по рівнині під льодовиком Петермана повинна текти досить велика річка, яка, як передбачається, впадає в Північний Льодовитий океан.

Фахівці мають намір перевірити свої припущення, провівши додаткове радарне дослідження.

«Якщо ця річка дійсно існує, це кардинально змінить наші уявлення про гідрологію льодового щита Гренландії і його подальшу еволюцію в умовах мінливого клімату», –розповів професор Університету Хоккайдо (Японія) Ральф Грів.

Раніше американські вчені з'ясували, що швидкість танення льодовиків Гренландії вийшла на максимум за останні 12 тисяч років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»