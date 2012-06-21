Одна зі срібних монет у скарбі епохи вікінгів, який був виявлений археологами в Швеції, досі була відома науці тільки за 230-річною ілюстрацією. Про цікаву знахідку пише офіційний сайт Стокгольмського університету.



Скарб срібних монет, що зберігся з часів вікінгів, був виявлений минулої осені на древньої фермі в Віггбюхольмі, що на північ від Стокгольма. Археологи натрапили на безліч срібних монет, яким близько однієї тисячі років. Для того, щоб ідентифікувати монети, вчені звернулися до Йенс Крістіану Мосгаарду, відомого фахівця з нумізматики.



Мосгаард відразу зацікавився скарбом, і з'ясував, що монети були викарбувані в різних країнах, але в один часовий період – у 990-х роках нашої ери. Особливу увагу нумізмата привернула викарбувана в Нормандії монета, яка досі була відома тільки з ілюстрації з книги про французькі монети, виданої у 1790 році. З тих пір ніхто не бачив цю рідкісну давню монету.



«У старовинній книзі йдеться, що така монета була в одній із приватних колекцій, але з 1790 року ніхто не бачив її. Деякі фахівці вважали, що такої монети взагалі не існувало, а автори книги щось переплутали. Але тепер у нас є реальний екземпляр цієї рідкісної монети, знайденої в Швеції», – зазначив професор Йенс Крістіан Мосгаард.

Орест ГОРНЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»