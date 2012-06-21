Монета «Долар Драконів» 1911 року оцінюється на суму до 500 000 доларів.

Очікується, що надзвичайно рідкісний китайський «Долар Драконів» продадуть за 500 000 доларів США, коли його виставлять на аукціон в середині січня.

Китайський срібний «Долар Драконів» відчеканений у 1911 році виставлять на аукціон у Нью-Йоркській міжнародній нумізматичній конвенції 17 січня, повідомляє Галерея аукціонного дому Stack's Bowers Galleries.

Надзвичайно рідкісний китайський срібний «Долар Драконів» 1911 року.

Монета, яка була відчеканена на центральному китайському монетному дворі в Тієнціні, відсутня у більшості значних колекцій китайських монет, повідомляє аукціонний дім.

«Художні деталі цієї монети роблять її видатною частиною в будь-якій колекції. Її рідко можна побачити у всьому світі. Ця монета неперевершене доповнення до будь-якої нумізматичної колекції», – заявив у заяві Брайан Кендрелла, президент «Галереї Боуерс-Стейк».

Рідкісні монети – великий бізнес. Минулого року надзвичайно рідкісну монету номіналом півдолара 1838 року було продано на аукціоні за 504 000 доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»