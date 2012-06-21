Як мінімум 3600 років тому фінікійці винайшли пурпур – багряну фарбу з фіолетовим відтінком для тканин, що добувається з середземноморських молюсків-іглянок. Фарба була дорожчою за золото – для того, щоб пофарбувати 1 кг вовни, потрібно було добути не менше 30 тисяч молюсків. Пофарбовані багрянцем тканини могли собі дозволити тільки знать, жерці або дуже багаті люди.

У біблійних текстах згадується, що пурпурову фарбу виробляли в стародавньому Ізраїлі часів царів Давида і Соломона. Пурпурні тканини згадуються у зв'язку з легендарним Храмом Соломона. Однак до останнього часу археологічних підтверджень цих відомостей не було.

В ході розкопок, що ведуться з 2013 року на місці стародавніх мідних копалень в долині Тимна в Ізраїлі, вченим вдалося вперше виявити залишки вовняної тканини, пофарбованої пурпуром. Про це повідомляє Independent. Радіовуглецевий аналіз показує, що ця тканина пофарбована майже 3000 років тому – приблизно за часів правління Давида і Соломона.

«Це захоплююче і дуже важливе відкриття. Вперше знайдено зразок тканини часів царів Давида і Соломона, пофарбований престижною пурпурової фарбою», – пояснив важливість знахідки археолог Наама Сукеник. Раніше дослідники знаходили тільки осколки раковин молюсків і плями пурпурової фарби на уламках кераміки.

Відкриття зробили на так званому «Пагорбі рабів». За часів стародавнього Ізраїльського царства це місце було центром металургії. Фрагменти тканини вчені знайшли серед відходів стародавнього мідеплавильного виробництва.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

