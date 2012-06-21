У Франції співробітники Національного інституту превентивних археологічних досліджень (Inrap) розкопали стародавній некрополь, в якому були виявлені гробниці аристократів і таємничі свинцеві труни часів Римської Галлії.

Як повідомляється на сайті Inrap, розкопки були проведені в стародавньому місті Августодуні, столиці народу едуїв, на місці якого зараз розташоване місто Отен (Бургундія). Дослідження дало нові важливі дані для вивчення похоронних звичаїв пізньої античності в Римській Галлії.

Повідомляється, що був знайдений «Великий некрополь». На території величезного похоронного комплексу було розкопано три головних кладовища, що датуються III-IV століттями нашої ери. Вони використовувалися протягом приблизно 250 років. Поява ж некрополя, на думку вчених, припадає на початок християнства в римському світі. Ймовірно, він був створений в V-VI столітті.

Всього було розкопано понад 230 могил, причому методи поховання дійсно були дуже різноманітними. Так, було знайдено кілька мавзолеїв і ритуальна дерев'яна будівля. Крім того, вчені розкопали п'ять саркофагів з пісковика і 15 свинцевих трун.

Останні привернули особливу увагу археологів. У римському світі широко практикувалося виготовлення свинцевих саркофагів. Їх не раз знаходили практично у всіх колишніх римських колоніях. Як правило, в таких гробах ховали знатних і багатих людей.

В даному випадку свинцеві саркофаги виявилися не зовсім звичайними. Всупереч очікуванням дослідників, вони зовсім не мали жодних прикрас. Крім того, на деяких з них вирізані символи у вигляді літери «X». Учені поки не змогли їх інтерпретувати. Що означають ці знаки – загадка. Подібні символи на таких гробах раніше не зустрічалися.

До речі, в одному з поховань свинцеву труну помістили всередину саркофага з пісковика. Його досліджували особливо ретельно. Труну акуратно розкрили. У ній знайшли артефакти з Римської Галлії. Так, були ідентифіковані золоті нитки, тонкі залишки дуже цінної тканини. Остання постраждала тому, що в труну з плином віків все-таки проникла вода.

Також було знайдено набір бурштинових шпильок і два витончених золотих перстні, одне з яких було прикрашено гранатом. В інших гробницях також були виявлені шпильки з бурштину, золоті каблучки та сережки. Практично у всіх саркофагах були знайдені і залишки тканин, витканих з використанням золотих ниток.

Аналіз показав, що пофарбовані вони були в пурпурний колір. У Римі він був дуже популярний. Тканини фарбували за допомогою пігменту, який витягували з раковин середземноморських молюсків.

Однак найціннішим артефактом виявилася ваза з римського скла, яка добре збереглася. Повідомляється, що подібних артефактів в світі налічується лише близько десятка. Артефакт вчені назвали вершиною римського скляного мистецтва. До речі, цей предмет прикрашений написом "Vivas feliciter", що означає "Живи у щасті". Археологи вважають, що подібні предмети були призначені для поховання видатних діячів, безсумнівно, близьких до імператора.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»