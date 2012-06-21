Найшвидша реєстрація бізнесу у світі, автоматизовані будівельні послуги та комплексна послуга для батьків новонароджених дітей єМалятко, запис до листа очікування вакцинації від COVID-19 та інші. Вже рік українці отримують усі ці послуги: без черг, бюрократії та поїздок.

У квітні 2020 Мінцифри запустила портал Дія. На сьогодні понад 3,6 мільйона відвідувань порталу. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Фейсбуці.

“З появою Дії отримання послуг стало набагато простішим і комфортнішим. Українці тепер не витрачають час на поїздки, ходіння кабінетами і черги у кілька годин чи навіть днів. Ми мінімізували людський фактор і зробили послуги максимально швидкими та доступними. Саме такою ми будуємо цифрову державу – із найзручнішими у світі послугами”, – зазначив Михайло Федоров.

Ми запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу у світі. Послуги з відкриття, внесення змін та закриття ФОП стали одними із перших онлайн-сервісів на порталі Дія та одними з найпопулярніших. Так, процес реєстрації ФОП скоротився з 30 до 3 етапів. Зараз заповнення форми займає лише 10-15 хвилин. До речі, ми тестували відкриття ФОП у прямому ефірі – на це пішло 7 хвилин. На сьогодні уже понад 275 тисяч українців успішно скористалися послугами. А 94% користувачів задоволені якістю цих послуг.

Ми повністю змінили бізнес-процеси та зробили послуги для підприємців зручними та людяними. Мінцифри не просто перевело цю послугу на портал Дія, а значно спростило процес реєстрації бізнесу. Дані, які заявник раніше вводив у кабінеті громадянина на порталі Дія, автоматично підтягуються до заяви - так само, як і дані електронного підпису. Громадянину не потрібно ще раз вводити інформацію про себе.

Важливо, що при відкритті ФОП можна також зареєструватися платником ПДВ. А ще послуга з реєстрації ФОП включає взяття на облік платників єдиного податку податковою службою та державними органами статистики. За лаштунками проекту — нормативний та технічний реінжиніринг, а також навчання державних реєстраторів.

Завдяки цьому у 2020 році близько 40% підприємців відкривали ФОП онлайн. У 2019 році ця цифра становила лише 5%.

Онлайн-послуги для ФОП також мають значний антикорупційний ефект - потенційно вони можуть заощаджувати до 255 мільйонів гривень. А 81% користувачів визнають ефективність послуг у боротьбі з корупцією.

А вже цієї весни Мінцифри запустить автоматичні послуги для ФОП. Щоб після звернення громадян автоматична система приймала рішення щодо реєстрації фізичної особи-підприємця, внесення змін або закриття. У кінцевому результаті усі державні послуги мають ставати автоматичними та виключати людське втручання.

Крім того, на порталі Дія також доступні послуги для ТОВ. Послуга з відкриття ТОВ займає близько 30 хвилин. Наразі маємо уже 1700 відкритих ТОВ.

Послуги розроблені Міністерством цифрової трансформації, Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Державною податковою службою за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа та фінансується Урядом Швейцарії.