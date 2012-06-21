Із перших днів торішнього січня Державна прикордонна служба експлуатує два гвинтокрили Н125 французької компанії Airbus Helicopter. Вони вчетверо-вп’ятеро економічніші за Мі-8, які перебувають на озброєнні відомства. Нові гвинтокрили підтвердили ефективність. Вони налітали майже 460 годин. 2020-го їх переважно застосовували для навчання льотного й технічного складу. І навчання нерідко поєднувалося з повітряним моніторингом тієї чи іншої ділянки нашого державного кордону, повідомляє пресслужба відомства.

У Держприкордонслужбі підготовано шестеро фахівців із пілотування Airbus Н125 і 64 механіки, які здатні забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації. 2020 року для Н125 облаштували два ангари в Харківській області, по одному — в Сумській та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара в Чернігівській області.

Цього року українське прикордонне відомство очікує отримати ще десять гелікоптерів Airbus Н125. Заплановано, що ці машини прибудуть з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України.

Загалом Держприкордонслужба очікує отримати 24 нові Airbus Helicopter Н125 у межах виконання міжурядової угоди із Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проєкту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Тож з огляду на перспективу розширення авіапарку Держприкордонслужба запрошує пілотів, які мають бажання та спроможні охороняти український кордон на сучасних надійних гвинтокрилах.