Уряд під час чергового засідання 31 березня схвалив проект закону, який спрямований на покращення умов працевлаштування осіб з інвалідністю.
Як зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документом пропонується запровадити стимулюючий інструмент, аби роботодавці були зацікавлені у працевлаштуванні людей з інвалідністю.
«Кожен повинен мати безбар’єрний доступ до робочого місця. Важливо, щоб усі люди могли брати участь в економічному житті країни», — наголосив очільник уряду.
За словами Прем’єр-міністра, відповідна ініціатива перекликається з проектом Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, який був напрацьований у межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської.
«Це по-справжньому європейський проект щодо забезпечення рівних умов та можливостей для всіх людей у всіх сферах життя», — підкреслив Денис Шмигаль.
Також Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка сприятиме покращенню доступу до соціальних послуг для людей з інвалідністю.
«Цим рішенням буде спрощено отримання особами з інвалідністю або їх законними представниками компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Зокрема, спрощується процедура подання документів для призначення таких пільг за допомогою введення в дію електронного кабінету особи з інвалідністю», — зазначив Прем’єр-міністр.