Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»



Із 26 жовтня Рівне, Дубно, Вараш, Острог, а ще Здолбунівський та Костопільський райони на Рівненщині живуть у червоній карантинній зоні. Втім, жодних обмежень жителі цих населених пунктів поки що не відчувають: і кафе працюють, і транспорт курсує, навіть до басейну сходити можна.

Скажімо, в Рівному міська комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зібралася, щоб затвердити нові карантинні заходи.

Втім, за словами міського голови Володимира Хомка, обласна комісія ухвалила таке ж рішення, яке рекомендував уряд: «Транспорт залишається, ринки працюватимуть, кінотеатри, магазини, спортклуби і басейни теж. Завтра відкриваються дитсадки, щодо шкіл вирішимо після завершення канікул відповідно до рекомендацій Міносвіти. Однозначно будуть жорсткіші заходи щодо перебування певної кількості людей на певній площі. Міська комісія ТЕБ і НС лише затвердила рішення державної комісії.»

До речі, в уряді вирішили не припиняти роботу розважальних і культурних закладів у «червоних зонах», аби «дати вижити» економіці. Також не зупиняється робота транспорту, окрім залізничного. Рішення міської комісії насамперед посилює контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Отже, наше здоров’я цілком віддане під відповідальність кожного з нас. Загалом на Рівненщині на лікарняних ліжках перебуває 700 недужих, із 13-ти лікарень, що надають допомогу хворим на коронавірус, цілком заповнені вісім.