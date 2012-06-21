9 Травня розпочинається 69-ий сезон на Рівненській дитячій залізниці: саме 9 Травня 1949-го перший поїзд відправився вздовж Усті.
За сталінських часів подібні вузькоколійки будували повсюдно: втім, сьогодні працюють одиниці. Рівненську зберегли: за час її роботи позашкільному закладі «Дитяча залізниця» пройшли навчання 30 тисяч дітей – кілька поколінь! Переважна більшість із них обрали мирну професію залізничника.
Безкоштовно проїхатися від станції Партизанської до Озерної (тепер їх лише дві) можна тільки в день відкриття. Далі проїзд буде платний, та ще й здорожчає: дитячий квиток коштуватиме 6 гривень, дорослий – 10. Сезон триватиме до кінця вересня.