Найкращі польські та українські експерти організують навчання для фермерів з Волині та Рівненщини.
Проект ВОГО «Фонд місцевого розвитку» та Фундації Європейської академії самоврядування «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока у Волинській та Рівненській областях шляхом ознайомлення з кращими польськими практиками» презентували в Луцьку 27 червня, повідомляють «Волинські новини».
«Ці технології можуть застосовувати малі ферми, підприємства чи кооперативи. Також учасники дізнаються, як можна налагодити контакти з потенційними партнерами. Відбір учасників пройде в липні. Потім на території областей найкращі практики у сфері переробки молока з України та Польщі проводитимуть тренінги. Передбачено й навчальні візити місцевих фермерів до зразкових підприємств. Завершиться проект у грудні круглим столом і обговоренням досягнутого», – розповідає керівник проекту Ельвіра Яцута.
Віце-консул Генерального консульства РП у Луцьку Марек Запур зазначив, що назва проекту не зовсім точна, адже цим технологіям сотні років.
«Проект полягатиме не тільки в обміні інформацією, а й в навчанні технології маркетингу. Учасників проекту вчитимуть, як продавати сир. Адже мале господарство, яке виготовляє свій сир, програє великим корпораціям, що випускають продукцію під окремими торговими марками і продають свої вироби в супермаркетах. Так, кожен день збільшується кількість клієнтів, які готові купувати унікальний, екологічний і смачний сир. Сподіваюся, що у процесі навчання, спілкування ми не тільки поділимося досвідом, а й зможемо подолати бюрократичні бар’єри, аби вивести майбутню продукцію на ринок», – розповідає Марек Запур.