Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

Представники семи політичних партій увійшли до складу новообраної Рівненської обласної ради. Про це повідомили в обласній виборчій комісії.

Зокрема, найбільше своїх представників — 14 депутатів — матиме «Європейська солідарність». «Слуга народу» делегувала до обласної ради 12 обранців; по 9 — партії «За майбутнє» та «Батьківщина»; 8 депутатів має «Сила і Честь»; по 6 — «Радикальна партія Ляшка» та «Свобода». Тим часом «Опозиційна платформа — за життя», яка, за підрахунками, набрала 4,999 голосів, відстоює свої інтереси в судах.

Чи сформують в обласній раді більшість і якою вона буде, дізнаємося ще нескоро: адже за законодавством у кожного з новообраних депутатів є 20 днів, щоб подати відповідну заяву чи, навпаки, відмовитися від депутатства, поступившись місцем у списку.

До речі, член делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи Світлана Богатирчук-Кривко вже попросила журналістів зберегти списки, які оприлюднила обласна виборча комісія. І стежити за тим, як на ділі дотримуються партії гендерної квоти: за її словами, новообрані депутатки-жінки вже активно поступаються місцями в списку чоловікам начебто «добровільно».