Протягом трьох останніх років рівень зайнятості населення Черкащини у віці 15–70 років поступово хоч і повільно, але зростає, а рівень безробіття зменшується. Приміром, торік рівень зайнятості зріс до 56,7 % (у 2016 році було 56,2 %).
Як повідомив директор Черкаського обласного центру зайнятості Григорій Дендемарченко, протягом останніх років простежується тенденція до щорічного зменшення пошукачів роботи. Нинішнього року до обласної служби зайнятості звернулося майже 11,6 тис. таких громадян, а загалом з початку року за сприяння служби зайнятості роботу шукали майже 30 тис. безробітних (у порівнянні з минулим роком їх чисельність зменшилася на 10,5 %).
Якщо вести мову про загальну картину пошукачів роботи, то половину з них становлять жінки, третину — молодь у віці до 35 років, трохи більше третини — особи, які потребують додаткових гарантій держави щодо працевлаштування, більше половини — мешканці сільської місцевості.
Втішає, що на ринку праці Черкащини задіяна приблизно однакова кількість чоловіків та жінок. Відсоток чоловіків, залучених до процесу пошуку роботи, навіть збільшився. Якщо, приміром, у 2008 році в загальній кількості безробітних частка чоловіків становила 45 %, то нині — рівно половина. Як працюючі чоловіки, так і жінки, роблять рівноцінний внесок у розвиток економіки регіону.
Крім того, за останні десять років зазнала змін вікова характеристика шукачів роботи. Дедалі активніше до її пошуку долучається молодь віком до 25 років. Але основна частка економічно активного населення сьогодні, як і у 2008 році, складається з громадян віком від 26 до 45 років. При цьому тенденції щодо освіти протягом десятиліття залишилися доволі стабільними. Переважна більшість із тих, хто шукає роботу, має професійно-технічну та вищу освіту. Їхня частка становить відповідно 42 % та 40 % сегмент.