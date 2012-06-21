День 29 травня приніс нашій країні не одну трагічну звістку. Окрім авіакатастрофи військового вертольота на Рівненщині, на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» в Сокальському районі стався нещасний випадок на виробництві — обвал породи, внаслідок якого загинуло двоє шахтарів.
Копальню, де сталася аварія, відвідав Президент Володимир Зеленський. Він безпосередньо поспілкувався з жителями населеного пункту і родинами загиблих гірників — Михайла Турка та Михайла Павлика. Після щирого співчуття Володимир Зеленський наголосив на необхідності вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих шахтарів: «Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою».
Також глава держави зустрівся з працівниками шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля». Шахтарі розповіли Володимирові Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні. Крім цього, Президент провів нараду щодо нічної аварії та ситуації на шахті, повідомляє департамент прес-служби АП.
Під час брифінгу на Львівщині Володимир Зеленський анонсував проведення найближчим часом засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене проблемам у вугільній галузі. «Сталося велике горе: ми втратили двох людей. Сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО», — сказав глава держави після відвідання шахти. Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.
Президент також підкреслив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать підтримку від держави: «Вже ухвалено рішення надати їм по 100 тисяч гривень». Володимир Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.
Глава уряду Володимир Гройсман також доручив очільникам Міністерства енергетики та вугільної промисловості, ДСНС, Національної поліції та іншим відповідальним відомствам провести спеціальне розслідування причин нещасного випадку на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» та опрацювати питання надання допомоги сім’ям загиблих шахтарів. Строк подання результатів розслідування визначено в 10 днів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»