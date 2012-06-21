Стали відомі переможці конкурсу сценаріїв «Своє кіно-3», який третій рік поспіль проводить асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!» в межах реалізації комплексного проекту «Дивись українське».
Розпочався конкурс у 2016 році й відразу став всеукраїнським і народним, бо участь у ньому необмежено ні за фахом, ні за віком, ні за місцем проживання номінанта. Оцінює цікавість сценарних заявок і можливість їх подальшої екранізації професійне журі з досвідчених режисерів, продюсерів, критиків і дистриб’юторів. Воно обирає з півтисячі творчих ідей, надісланих учасниками, десяток найвдаліших. За сюжетами від народних сценаристів — переможців попередніх років у межах проекту «Дивись українське» вже знято 20 короткометражних фільмів. Їх подивилися понад півтора мільйона відвідувачів кінотеатрів у блоці трейлерів перед основними фільмами сеансів.
«Дивись українське!» створив прецедент у вітчизняному кіносередовищі, де, з одного боку, поєднав талант українців, професіоналів у цій галузі, експертів, а з іншого — вивів на новий рівень популяризацію українського кіно», — зазначив ініціатор проекту голова правління асоціації «Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!» Андрій Різоль.
У проекті втілено синергетичну технологію кінопроцесу, де об’єднано в систему всіх, хто формує тенденції розвитку вітчизняної індустрії кіно, від народження ідеї, створення фільму, його фінансування до представлення глядачеві. Успішна реалізація цього задуму, за словами Андрія Різоля, була б неможливою без підтримки великої кількості кінематографістів і партнерів. Генеральний партнер проекту — «Райффайзен Банк Аваль», офіційний партнер конкурсів сценаріїв «Своє кіно» — Всеукраїнський благодійний фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього».
На прес-конференції, присвяченій оголошенню переможців конкурсу сценаристів «Своє кіно-3», очільник Держкіно Пилип Іллєнко подякував організаторам і партнерам проекту, зазначивши, що це правильний підхід, коли люди зі спільним розумінням майбутнього, однаковими цінностями толокою актуалізують український кіноконтент і розширюють аудиторію. Він назвав вдалою ідеєю сфокусувати увагу на українських авторах. «Будь-хто з українців може надати свій творчий задум, втілити свою творчу ідею, яку потім реалізують професіонали», — додав він.
До слова, картини короткого метра проекту «Дивись українське!» демонструватимуть 25—26 травня в кінотеатрі «Київ» у програмі 48-го МКФ «Молодість», який цими днями відбувається у столиці.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»