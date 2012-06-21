На виставку-презентацію «Наш труд і творчість тобі, рідна Луганщино!» з’їхалися представники 22 закладів професійної (професійно-технічної) освіти та обласного центру професійної освіти.
Серед гостей та запрошених були представники підприємств-замовники кадрів, соціальні партнери. Найбажанішими гостями свята стали учні загальноосвітніх шкіл – майбутні абітурієнти закладів професійної освіти області. Усі бажаючі змогли випробувати себе на майстер-класах з різних професій, занурилися в атмосферу робочих буднів профтехосвіти. Тож деякі учені шкіл могли зробити свій вибір щодо майбутньої професії, але всі без виключення гості та учасники зарядилися гарним настроєм.
Як повідомляє прес-служба ОДА, учасники презентували свої заклади освіти і професії, за якими вони готують кваліфікованих робітників, показали майстерність, винахідливість й завзяття, представили на огляд свої досягнення та здобутки. Гості змогли побачити номери художньої самодіяльності, дефіле моделей, вироби художньої та технічної творчості, арт-шедеври кулінарного та кондитерського мистецтва тощо.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»