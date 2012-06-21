Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У номері «Урядовго кур’єра» від 11 грудня опубліковано статтю «Чи винна людина у власній смерті». У матеріалі йшлося про резонансний випадок, що стався в Миколаївській області. 65-річна сімейна лікарка Галина Колянчикова померла від захворювання на COVID-19. Натомість спеціально створена комісія відмовила родині у виплаті компенсації за смерть лікаря, яка передбачена законодавством України. Незважаючи на те, що доведено факт контакту лікарки із зараженими COVID-19 на роботі, більшість членів комісії дійшли висновку, що смерть не пов’язана із професійною діяльністю.

Управління держпраці в Миколаївській області провело дистанційне засідання комісії з повторного спеціального розслідування нещасного випадку/гострого професійного захворювання зі смертельним наслідком. Цього разу більшість членів комісії ухвалили рішення про те, що даний випадок захворювання пов’язаний з умовами праці.

Водночас на медичний скандал відреагував міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Його обурив цей випадок та він зазначив, що родині Галини Колянчикової мають виплатити грошову компенсацію близько півтора мільйони гривень. «Я вважаю, що механізм встановлення такого професійного захворювання наших лікарів має бути спрощеним. Ми поставили це питання на контроль та поспілкувалися з місцевою владою. З’ясувалося, що деякі представники комісії мали особистий конфлікт з пані Галиною. У Миколаївські облдержадміністрації з’ясували всі обставини справи, оновили склад комісії і переглянули рішення», — розповів Максим Степанов.