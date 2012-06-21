Швейцарець Роджер Федерер здобув перемогу над норвежцем Каспером Руудом з рахунком 6: 3, 6: 1, 7: 6 (10: 8) в матчі третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
Для 37-річного спортсмена ця гра стала 400-й за рахунком на турнірах серії «Великого шолома». Він став першим, хто досяг такого показника, а також найстаршим учасником 1/8 фіналу чемпіонату за останні 47 років.
У наступному раунді «Ролан Гаррос» Федерер зустрінеться з переможцем матчу між французом Ніколя Маю і аргентинцем Леонардо Майєром.
Напередодні сербський тенісист Новак Джокович обіграв швейцарця Генрі Лааксонен і вийшов до третього кола Відкритого чемпіонату Франції, де зіграє з італійцем Сальваторе Карузо.
ДОВІДКА «УК»
Відкритий чемпіонат Франції проходить на грунтових кортах в Парижі і завершиться 9 червня. Загальний призовий фонд першості становить 42,66 мільйона євро.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»