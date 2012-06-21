Вчені Ньюкаслського університету вперше в історії створили рогівку для людського ока за допомогою тривимірного друку.
Це означає, що така техніка може бути використана для створення необмеженого запасу рогівки. Зараз її бракує для пересадки, але, тим не менше, кожен рік близько 10 мільйонів людей потребують пересадки рогівки для відновлення зору, а ще 5 мільйонів страждають від повної сліпоти через пошкодження рогівки від опіків, порізів або хвороб.
Статтю про створення рогівки людського ока опубліковано в журналі Experimental Eye Research. Вчені взяли стовбурові клітини від здорового донора рогівки, змішали їх із альгінатом і колагеном і створили з цієї суміші розчин, що підходить для друку рогівки.
За допомогою простого і дешевого 3D-біопринтера вчені успішно зуміли надрукувати форми, які максимально нагадують людські рогівки. На друк пішло менше 10 хвилин. Після чого стовбурові клітини почали рости, створюючи справжню рогівку.
Че Коннона, професор Ньюкаслського університету, говорить: «Наш унікальний гель не дає клітинам померти, і одночасно дозволяє отримати матеріал досить жорсткий для збереження форми і досить м'який, щоб його можна було видавити з носика 3D-принтера».
Вчені також продемонстрували, що можуть створити рогівку, відповідну унікальним характеристикам пацієнта. Розміри надрукованої тканини спочатку були взяті з реальної рогівки. Просканувавши очі пацієнта, медики змогли швидко надрукувати рогівку, яка точно відповідала розміру і формі хворого.