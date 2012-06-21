Власного кореспондента Укрінформу у Франції, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві під час приватної поїздки. 7 жовтня ФСБ Росії заявила, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України, та звинуватила його у шпигунстві.
4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму, а в листопаді його етапували до колонії № 11 у Кіровській області.
До звільнення українського політв’язня з-поміж інших закликали Держдеп США, ЄС, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, комітети ООН, Сейм Польщі, МЗС Литви. Із заявами на його підтримку виступали Репортери без кордонів, Міжнародна федерація журналістів, Комітет захисту журналістів, ЮНЕСКО.
Романа Сущенка нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Він став лауреатом премії Національної спілки журналістів України за захист свободи слова. А журі російської премії імені Андрія Сахарова «За журналістику як вчинок» нагородило нескореного орденом Сахарова «За мужність».