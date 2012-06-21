Колектив «Ромен-цвіт» Роменської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів №11 Сумської області посів друге місце у фіналі Всеукраїнського конкурсу «Земля — наш спільний дім». У ньому взяли участь колективи екологічної просвіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти з 21 області України.
Як повідомили в обласному департаменті екології та охорони природних ресурсів, попередньо проведено обласний етап конкурсу, у фінальному турі якого взяли участь дев’ять колективів, а переможцем став «Ромен-цвіт». Саме юні роменці продемонстрували чудові знання теми та інші якості, передбачені умовами конкурсу, заслужено ставши срібними призерами.
Олександр СУМСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»