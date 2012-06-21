Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) перерахував імена гравців, які за підсумками 2020 року увійшли до складу символічної збірної. Більшість спортсменів представляють німецький клуб «Баварія». Повний список опублікований на сайті організації.

Так, з «Баварії» в команду року увійшли захисники Йозуа Кімміх, Альфонсо Девіс, півзахисник Тьяго Алькантара (восени минулого року перейшов в англійський клуб «Ліверпуль»), воротар Мануель Нойєр і нападник Роберт Левандовскі.

У список були включені захисник Вірджіл ван Дейк з «Ліверпуля» і футболіст Серхіо Рамос з мадридського «Реала». На позицію півзахисників обрані Ліонель Мессі з «Барселони» і Кевін де Брейне з «Манчестер Сіті». На позицію нападників – Кріштіану Роналду з «Реала» і Неймар з «ПСЖ».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»