Під вигуки «Слава Україні!», «Героям слава!» у День Збройних сил України у небо над тимчасово окупованою Горлівкою полетів синьо-жовтий прапор. Стяг площею 120 квадратних метрів активісти, волонтери і військовослужбовці Оперативно-територіального управління «Північ» запустили за допомогою гелієвих повітряних кульок наших національних кольорів.

Український волонтер Влад Іванов розповів, що до кульок прикріпили ще 10 тисяч листівок. На них на тлі синьо-жовтої карти України та українського стяга із зображеннями герба й козака з булавою розміщено написи «Перемога за нами», «Вітчизні вірним будь», «Ми переможемо! Ми не зупинились, ми не опустили рук! Працюємо на перемогу!», написав він у фейсбуці.

Напередодні на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю під вигуки «Правда за нами!», «Ми обов’язково переможемо!», «Крим буде знову українським!» волонтери із Краматорська, Києва, Херсонської та Запорізької областей запустили в напрямку Криму 20-метровий прапор України, повідомляє Крим.Реалії. Так вони хотіли підтримати жителів анексованого Криму, передати слова надії й віри, що окупація закінчиться й український прапор гордо майорітиме над Сімферополем щодня.

Голова Херсонського регіонального Меджлісу Ленур Люманов під час акції звернув увагу, що у Криму й далі переслідують українських татар, кидають їх у тюрми за надуманими звинуваченнями.

«У крові кожного кримського татарина тече кров вільної людини, й існування Криму без України вони не уявляють. Люди до всього звикають, але не до того, щоб бути підневільними, рабами і не мати власної думки на рідній землі», — констатував він.

Разом із прапором на півострів відправили 10 тисяч листівок з написом «Крим — це Україна». Кошти на прапор і листівки збирали небайдужі громадяни, зокрема й кримчани, які виїхали з півострова на материкову частину України після анексії Криму.