Перших чотирьох підозрюваних у збитті малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року оголосять у міжнародний розшук. Ними стали російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який улітку 2014-го був так званим міністром оборони ДНР, російський генерал Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), який керував «розвідкою ДНР», Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), який у 2014 році очолював «2-й відділ ГРУ ДНР», а також Леонід Харченко (позивний «Кріт») — на той час ватажок одного з «розвідувальних батальйонів» проросійських бойовиків.
Про це на пресконференції у Ньювейгені (Нідерланди) повідомили головний прокурор Нідерландів, голова міжнародної слідчої групи Фред Вестербеке та голова центрального департаменту кримінальних розслідувань національної поліції Нідерландів Вілберт Паульсен. «Розпочинаємо судове переслідування, але розслідування триватиме, — цитує УНІАН слова фахівців. — Ми надішлемо міжнародні ордери на арешт перших підозрюваних, яких переслідуватимемо в судовому порядку».